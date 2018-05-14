Genç Çiftçi Projesi fındık üretimini de olumlu etkileyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016'da başlatılan Genç Çiftçi Projesi tüm yurtta olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de başarıyla uygulanıyor.

Özellikle fındık tarımının yapıldığı Ordu, Giresun ve Düzce gibi illerde projeden yararlanan çiftçi sayısı oldukça fazla. Kırsala yönelik uygulanan bu tip projeler, kırsalda nüfusun gençleşmesine de önemli katkı sağlıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede ağırlıklı olarak fındık üretimi yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Zaman zaman doğal afetlere maruz kalınması sonucu fındık rekoltesinde düşüşler yaşanabiliyor. Dolayısıyla üretici fındıktan istediği geliri de kimi zaman sağlayamıyor. Dolayısıyla bu proje bir nevi bölge halkının da imdadına yetişmiş oldu. Genç Çiftçi Projesi sayesinde fındık üreticileri ekonomilerine katkı sunuyor."

Genç Çiftçi Projesi'ni oldukça önemsediklerini vurgulayan Soydan, "Proje sayesinde şehirlerden köylerine dönen gençleri görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor; bu proje vesilesiyle köyüne dönen gençler, atalarından ve dedelerinden kalan fındık bahçeleriyle daha yakından ilgilenecekler. Bu durum fındık üretimini olumlu etkileyecektir" dedi.

"Bölgede hayvancılık canlandı"

Soydan, projenin bölgedeki hayvancılığın da canlanmasına vesile olduğuna işaret etti.

"Maalesef son yıllarda bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de son derece azalma gözlenmişti. Bu projeyle büyükbaş hayvancılıkta canlandı diyebiliriz. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve tavukçuluk da hayli hareketlendi."

Bu projenin asıl meyvelerinin 5-6 yıl sonra alınacağını ifade eden Soydan, dağıtılan hayvanların üremeye başlamasıyla hayvancılığın daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Soydan, projenin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA