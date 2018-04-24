Genç çiftçi desteği için son gün 30 Nisan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, genç çiftçilere verilecek hibeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bayraktar, genç çiftçi desteği için, tebliğin yayımlandığı 24 Mart itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış çiftçilerin başvuruda bulunabileceğini hatırlattı. Bayraktar, 2016 yılında başlayan programın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak başvuruların 30 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesinin tarım sektörü açısından önemli olduğunu belirtti. Bayraktar, kırsala yönelik bu tip projelerin, hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesine, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin şekilde üretimde yer almasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Genç çiftçi desteği nüfusu 20 binden az yerleşim birimlerinde uygulanıyor. Destekten yararlanmak isteyenler, ön başvurularını https://gencciftci.tarim.gov.tr sitesinden, kesin başvurularını ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA