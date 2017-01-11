Gemi ve yat ihracatı İstanbul ile Yalova'dan soruluyor

Sektör ihracatının yüzde 90,21'ini (876 milyon 953 bin dolar) karşılayan iki ilden İstanbul'un ihracatı yüzde 21,61 düşerken, Yalova yüzde 47,77 ile rekor artış kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, 2015'te 1 milyar 29 milyon 857 bin dolar olan sektör dış satımı, 2016'da yüzde 5,6'lık düşüşle 972 milyon 177 bin dolara geriledi.

Dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı, geçen yıla ocakta yüzde 5,8, şubatta da yüzde 22,8'lik düşüşle başladı. Martta yüzde 69,04 büyüme kaydeden sektörün dış satımı, nisanda yüzde 10,46, mayısta da yüzde 71,06 düştü. Sektörün haziranda yüzde 9,2 artan ihracatı, temmuzda yüzde 84,8, ağustosta yüzde 50,5, eylülde yüzde 73,7, ekimde de yüzde 1,8 geriledi.

Kasım ve aralıkta ihracat patlaması

Kasımda ise yüzde 166,88 ile aylık bazda yılın en yüksek artış oranına ulaşan gemi ve yat ihracatı, 2016'nın son ayında da yılın en yüksek ikinci artış oranını yakaladı. Sektör, aralıkta yüzde 154,9'luk artışla 156 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör dış satımının yarısından fazlasını karşılayan İstanbul'un 2015 yılında 697 milyon 173 bin doları gören ihracatı, 2016'da yüzde 21,61'lik düşüşle 546 milyon 515 bin dolara geriledi. İstanbul, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 56,22 pay aldı.

İstanbul'a sektörel anlamda ciddi rakip olduğunu ispatlayan Yalova'nın 2015 yılında 223 milyon 614 bin dolar olan ihracatı ise 2016'da yüzde 47,77'lik rekor artışla 330 milyon 438 bin dolara ulaştı. Yalova'nın sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 33,99 olarak gerçekleşti.

Gemi ve yat sektörünü sırtlayan bu iki il, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatının da yüzde 90,21'ine (876 milyon 953 bin dolar) imza attı.

Aslan payı Norveç'in

Sektör, 2016 yılında en fazla ihracatı (246 milyon 73 bin dolar), İskandinav ülkelerinden Norveç'e gerçekleştirdi. Bu ülkeyi, 84 milyon 855 bin dolar dış satım yapılan Marshall Adaları takip etti.

Türkiye ayrıca Kanada'ya 68 milyon 432 bin, Grönland'a 51 milyon 131 bin, İtalya'ya 50 milyon 103 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 48 milyon 562 bin ve Almanya'ya 34 milyon 551 bin dolarlık gemi ve yat ihracatı yaptı. AA