Gelir vergisi rekortmenlerinin yarısı isimsiz

Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2016 yılı için 46 milyon 885 bin 202,91 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel olurken, listede yer alan 100 mükellefin 53'ü bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2016 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda, Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı.

İlk 100 kişi arasındaki 53 mükellef bilgilerinin açıklamasını istemedi.

Listede, 2016 için 46 milyon 885 bin 202,91 lira vergi tahakkuk ettirilen Arsel, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. 2015'in de vergi rekortmeni olan Arsel'i, 45 milyon 173 bin 554,47 lira vergi tahakkuk ettirilen Mustafa Rahmi Koç izledi. Arsel ve Koç'u, 33 milyon 500 bin 757,92 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara takip ederek 2015'teki sırasını korudu.

Listenin 4'üncü sırasında Koç ailesinden Suna Kıraç'a 28 milyon 660 bin 951,69 lira, 9. sırasındaki Mehmet Ömer Koç'a 21 milyon 590 bin 81,41 lira vergi tahakkuk ettirilirken, listenin 5, 6, 7, 8 ve 10'uncu sırasındakiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Ünlü iş adamları

Kamuoyunda tanınan iş adamlarından Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 16 milyon 312 bin 318,68 lira vergi tahakkuku ile 15'inci, Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 15 milyon 977 bin 913,63 lirayla 17'inci, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 14 milyon 158 bin 168,86 lirayla 18'inci, Tarman Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman 10 milyon 215 bin 34,36 lira ile 24'üncü sırada yer aldı.

SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 5 milyon 293 bin 269,31 lirayla 69'uncu, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer 5 milyon 138 bin 307,11 lirayla 75'inci sırada yer buldu.

2015 yılı vergi rekortmenleri arasında 39'uncu sırada yer alan Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, 68'inci sırada yer alan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 70'inci sırada yer alan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 72'inci sırada yer alan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar 2016 şampiyonlar listesinde açıklanan isimler arasında yer almadı.

Gaziantep'ten Konukoğlu soyadlı 7 mükellef listeye girerken, SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 66'ıncı sırada 5 milyon 408 bin 642,79 lirayla kendine yer buldu.

Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz sıralamada geriledi

Gelir Vergisi rekortmenleri arasında televizyoncu Acun Ilıcalı ve komedyen Cem Yılmaz da yer aldı. Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerden oluşan geliri için 7 milyon 230 bin 119,35 lira vergi tahakkuk ettirilen Acun Ilıcalı, 2015'te 25'inci sıra yer alırken, 38'inci sıraya geriledi.

Toplam 4 milyon 712 bin 274,61 lira vergi tahakkuk ettirilen Cem Yılmaz da listede 89'uncu sırada yer aldı. Yılmaz, 2015 listesinde 42'inci sırada bulunuyordu.

2015 yılı vergi rekortmenleri listesinde 16'ncı sırada yer alan Yapımcı Şükrü Avşar ise 2016 yılına ilişkin açıklanan isimler arasında yer almadı.

Türkiye genelinde ilk 100 mükellefin 32'si İstanbul'dan çıktı. Listede Gaziantep'ten 7, Eskişehir'den 3, Ankara ve Bursa'dan 2, İzmir'den bir firma yer aldı.

2016 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:

1 SEMAHAT SEVİM ARSEL 46.885.202,91 İSTANBUL

2 MUSTAFA RAHMİ KOÇ 45.173.554,47 ANKARA

3 ŞARİK TARA 33.500.757,92 İSTANBUL

4 SUNA KIRAÇ 28.660.951,69 İSTANBUL

5 (*) (*) (*)

6 (*) (*) (*)

7 (*) (*) (*)

8 (*) (*) (*)

9 MEHMET ÖMER KOÇ 21.590.081,41 İSTANBUL

10 (*) (*) (*)

11 (*) (*) (*)

12 (*) (*) (*)

13 (*) (*) (*)

14 (*) (*) (*)

15 FERİT FAİK ŞAHENK 16.312.318,68 İSTANBUL

16 HASAN FEHMİ DEMİR 16.256.438,42 İSTANBUL

17 MEHMET SİNAN TARA 15.977.913,63 İSTANBUL

18 ERMAN ILICAK 14.158.168,86 ANKARA

19 (*) (*) (*)

20 VELİ ERGİN İMRE 11.198.656,85 İSTANBUL

21 (*) (*) (*)

22 (*) (*) (*)

23 OSMAN TURGAY DURAK 10.329.648,42 İSTANBUL

24 İSMAİL TARMAN 10.215.034,36 İSTANBUL

25 (*) (*) (*)

26 (*) (*) (*)

27 (*) (*) (*)

28 VİLDAN GÜLÇELİK 9.094.992,30 İSTANBUL

29 (*) (*) (*)

30 ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 8.418.434,55 İSTANBUL

31 NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN 8.121.599,77 İSTANBUL

32 (*) (*) (*)

33 (*) (*) (*)

34 AHMED PEKİN 7.505.549,40 İSTANBUL

35 (*) (*) (*)

36 (*) (*) (*)

37 (*) (*) (*)

38 ALİ ACUN ILICALI 7.230.119,35 İSTANBUL

39 TOMRİS TAŞKENT 6.389.583,46 İSTANBUL

40 (*) (*) (*)

41 ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU 6.301.950,53 İSTANBUL

42 (*) (*) (*)

43 SEVDA GÜLÇELİK 6.078.171,03 İSTANBUL

44 (*) (*) (*)

45 (*) (*) (*)

46 (*) (*) (*)

47 (*) (*) (*)

48 SALİH TUNÇ LOKMANHEKİM 5.924.478,98 İSTANBUL

49 FERİZAN PEKER 5.890.172,18 İSTANBUL

50 (*) (*) (*)

51 (*) (*) (*)

52 (*) (*) (*)

53 ERKUT SOYAK 5.744.128,14 İSTANBUL

54 (*) (*) (*)

55 (*) (*) (*)

56 (*) (*) (*)

57 (*) (*) (*)

58 (*) (*) (*)

59 (*) (*) (*)

60 (*) (*) (*)

61 ZEKERİYE KONUKOĞLU 5.640.745,81 GAZİANTEP

62 (*) (*) (*)

63 BÜLENT BULGURLU 5.541.548,72 İSTANBUL

64 (*) (*) (*)

65 (*) (*) (*)

66 ABDULKADİR KONUKOĞLU 5.408.642,79 GAZİANTEP

67 MEHMET TURGUT YILMAZ 5.344.287,24 İSTANBUL

68 ŞEFİKA KURT 5.296.632,99 İSTANBUL

69 MUHARREM YILMAZ 5.293.269,31 BURSA

70 HÜSEYİN ERDOĞMUŞ 5.239.551,82 İSTANBUL

71 (*) (*) (*)

72 (*) (*) (*)

73 AHMET FİRUZHAN KANATLI 5.227.800,17 ESKİŞEHİR

74 ALİ GÜLÇELİK 5.187.804,44 İSTANBUL

75 SUZAN SABANCI DİNÇER 5.138.307,11 İSTANBUL

76 (*) (*) (*)

77 LUCİEN ARKAS 5.078.175,39 İZMİR

78 HAKAN KONUKOĞLU 5.056.224,53 GAZİANTEP

79 (*) (*) (*)

80 ADİL SANİ KONUKOĞLU 5.024.012,65 GAZİANTEP

81 (*) (*) (*)

82 (*) (*) (*)

83 FATİH KONUKOĞLU 4.970.027,19 GAZİANTEP

84 ÖMER ALİ ÜRÜNDÜL 4.955.054,29 İSTANBUL

85 (*) (*) (*)

86 (*) (*) (*)

87 SALİH ALBAYRAK 4.777.961,25 İSTANBUL

88 (*) (*) (*)

89 CEM YILMAZ 4.712.274,61 İSTANBUL

90 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN 4.637.811,30 İSTANBUL

91 SAMİ KONUKOĞLU 4.612.570,86 GAZİANTEP

92 (*) (*) (*)

93 TEKİN ESEN 4.445.891,40 İSTANBUL

94 GÜLDEN KANATLI DERBİL 4.437.414,64 ESKİŞEHİR

95 AYDAN KANATLI 4.436.561,43 ESKİŞEHİR

96 CENGİZ KONUKOĞLU 4.411.178,61 GAZİANTEP

97 ŞÜKRÜ KARAGÜL 4.389.121,94 BURSA

98 (*) (*) (*)

99 (*) (*) (*)

100 (*) (*) (*)

