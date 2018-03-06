Gelir vergisi istisnası artırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Tasarı'daki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Tasarının esnafından işçisine, çiftçisinden öğrencisine, memurundan sanayicisine kadar çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Ağbal, tasarıda yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesine, tasarrufların artırılmasına yönelik düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Naci Ağbal, tasarıda vergi konularıyla ilgili, vatandaşların işini kolaylaştıran, vergiye gönüllü uyumu destekleyen hükümler ile kamu taşınmazlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin maddeler de olduğunu söyledi.

İmalat sanayinde 2018-2019 yıllarında faaliyette bulunan bir işletmenin yeni makine ve teçhizat alması durumunda KDV ödemeyeceğini ifade eden Ağbal, "Teknoparklarda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da KDV istisnası getiriyoruz. 2019 yılı sonuna kadar yatırımcılarımıza, Ar-Ge merkezleri bu istisnadan istifade edecek." dedi.

İstihdamın artırılmasına yönelik güçlü ve kapsamlı teşvikler de getirdiklerini anlatan Ağbal, "Asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırıyoruz. Bunu bütçeden karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, 2020 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, ilave istihdama sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşviği getirdiklerini belirtti.

2017 yılında istihdam ettiği personel sayısına ilave yeni personel alan işverenlerin, yeni personel için ödemesi gereken primlerinin 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını vurgulayan Ağbal, "Devlet, her yeni istihdam başına, 830 lira teşvik verecek." diye konuştu.

"2 bin 400 liraya kadar teşvik"

Naci Ağbal, imalat ve bilişim sektöründe bu vergi avantajını artırımlı uygulayacaklarını, bu alanlarda bu yıl ve gelecek yıllarda yeni sağlanacak istihdamlarda, her çalışan başına 2 bin 400 liraya kadar teşvik getirdiklerini bildirdi.

Kadın, genç ve engelli istihdamlarında teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkardıklarına işaret eden Ağbal, tasarıyla, kreş desteği uygulamasına da başlanacağını belirtti.

Maliye Bakanı Ağbal, işverenlere, 2016 ve 2017 yıllarında istihdam ettikleri her bir çalışan başına sağladıkları 100 liralık asgari ücret desteğine 2018 yılında da devam edeceklerini ifade ederek, bundan 10 milyon çalışanın yararlanacağını bildirdi.

Tasarıda, tasarrufların artırılması yönünde hükümler olduğunu vurgulayan Ağbal, elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla, bunların motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 75 indirimli alınacağını kaydetti.

"10 bin liraya kadar vergi teşviği getiriyoruz"

"16 yaşından büyük araçlar eğer imha edilirse, trafikten terkin edilirse yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi teşviği getiriyoruz." İfadesini kullanan Ağbal, tasarıda, enerji ve madencilik sektörüyle ilgili önemli düzenlemeler de olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Ağbal, 5 bin sözleşmeli öğretmen alınacağını, internet üzerinden radyo ve tv yayıncılığı yapılmasına ilişkin bir düzenleme yaptıklarını aktararak, "Buradaki amaç radyo ve televizyon yayıncılığı yapan diğer işletmeler gibi, internet ortamında yapılan radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda da yetkili kurum ve kuruluşların düzenleyici olmaları ve bu sistemi denetlemelerini sağlamak." diye konuştu.

"Taşeron düzenlemesi yakın bir zamanda tamamlanacak"

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, taşeron işçilerin kamuya geçişine ilişkin bir soru üzerine, kamuda uzun süredir taşeron işçi statüsünde çalışanların kamuya geçişleri konusunda yakın zamanda önemli bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Bu kapsamda yaklaşık 750 bin çalışanın düzenleme çerçevesinde kamuya geçmiş olacağına işaret eden Ağbal, bunun son derece önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.

Düzenleme yapılırken çalışanların kamuya alınması noktasında geniş bir çerçeve belirlendiğini hatırlatan Ağbal, başvuru süreci ve kamuya geçişe ilişkin sürecin çok hızlı olacak şekilde tanımlandığını ve şu anda sürecin devam ettiğini aktardı.

Taşeron firma yanında çalışan işçilerin başvurularını gerçekleştirdiğini ve kamu kurumlarının bu başvurularla ilgili gerekli hukuki değerlendirmeleri de yaptığını dile getiren Ağbal, "Sanıyorum bugünlerde de yine geçişle ilgili düzenlenen sınav aşamasına gelinmiş durumdadır." dedi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Ben öncelikle kamuda bu şekilde çalışan bütün işçi kardeşlerimize bu uygulamanın hayırlar getirmesini diliyorum. Son derece önemli bir düzenleme. Yakın bir zamanda ümit ediyoruz ki bütün bu uygulama hızlı bir şekilde tamamlanacak ve belirlenen takvim çerçevesinde de taşeron firmaların sözleşmeleri sonlandırıldıktan sonra bu kardeşlerimiz de artık kamunun bir personeli olarak bundan sonraki çalışma hayatına devam edecekler.

Başvurular sırasında bilindiği üzere bütün çalışanlar başvurularını yapabiliyorlar. Burada kamuya geçişle ilgili belirlenen şartlar var. Bu şartlar konusunda kişilerin başvuruları üzerine, şartları taşıyıp taşımadığı konusunda kurumlar araştırmalarını yapıyorlar. Bu araştırmalar çerçevesinde belirli nedenlerle bir kısım başvurularla ilgili de kamu kurumlarının tabii ki yasadan gelen nedenlerle olumsuz geri dönüşleri var."

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, tasarının tümünün oylamasında üç kez karar yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA