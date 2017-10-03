Geçici işçi kadrosu için 4 bin kişi başvurdu

Kilis'te, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin başvuru alındı.
Başvuru sayısının fazla olması dolayısıyla 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi.
Tribünlerde bekleyen 4 bin kişi, kura çekimini heyecanla izledi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal yaptığı açıklamada, kura çekimi sonucu isimleri belirlenen 200 kişinin 9 ay il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edileceğini söyledi.