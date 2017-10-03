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Geçici işçi kadrosu için 4 bin kişi başvurdu

Kilis'te, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin kişi başvuru yaptı.