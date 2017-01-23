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Buradasınız : » » Geçen yıl 12,3 milyar liralık senet protesto edildi

Geçen yıl 12,3 milyar liralık senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), geçen yıl 12,3 milyar lira tutarında 1 milyon 17 bin senedin protesto edildiğini duyurdu.

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Geçen yıl 12,3 milyar liralık senet protesto edildi

TBB Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2016 yılında 1 milyon 17 bin senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 12,3 milyar lira oldu. Geçen yıl protesto edilen senet adedi 2015'e göre yüzde 1,7, senet tutarı ise yüzde 22 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 27'sini İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Gaziantep izledi.

Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli oldu.

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, senet, protesto
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