GDO'suz yerli pamuk veriminde Türkiye lider ülke

Klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilen tohumlarla, birim alandan elde edilen GDO'suz lif pamuk verimini 10 yılda yüzde 10 artırarak hektar başına bin 800 kilograma yükselten Türkiye, bu alanda lider konumda bulunuyor.

Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarında başladığı pamuk araştırmalarıyla, gen aktarımı yapmadan klasik ıslah yöntemiyle makineli hasada uygun, verimli, yüksek randımanlı ve hastalıklara dayanıklı milli pamuk tohumu geliştiriyor.

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi verilerine göre, Türkiye'de birim alanda elde edilen lif pamuk verimi (GDO'suz tohum) son 10 yılda yüzde 10 artarak hektarda bin 640 kilogramdan bin 800 kilograma çıktı.

Tohum kalitesi üzerinde mühendislerle çalışmalar yürütülüyor

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, başta Aydın olmak üzere Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde bulunan tarımsal araştırma enstitülerinde geliştirilen yerli pamuk tohumları sağladıkları yüksek verimle dikkati çekiyor.

"Dünyada bir numarayız"

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Koray Şimşek yaptığı açıklamada, klasik yöntemle pamuk tohumu ıslahı için yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarından sonuç almaya başladıklarını söyledi.

Şimşek, "Türkiye'nin transgenik olmayan tohumlarla birim alandan alınan verimde dünya lideri olmasında araştırma ve geliştirme kültürünün önemli etkisi oldu. Birim alandan elde edilen lif pamuk verimi 10 yılda yüzde 10 artarak hektarda bin 640 kilogramdan bin 800 kilograma yükseldi. Bu konuda dünyada bir numarayız. Rakamlara baktığınızda Avustralya bizden önde gibi görülüyor ancak onlar gen aktarımı yapılan tohum (GDO'lu) kullanıyor. Lif verimiyle çiftçiyi, randımanıyla çırçırcıyı, kalitesiyle de tekstilciyi memnun edebilecek tohum üretme gayreti içindeyiz. İnşallah burada geliştirdiğimiz yerli tohumları ülkemizin her bölgesine göndermeye ve tanıtmaya çalışacağız."

Koray Şimşek, dünyada yaygın olarak biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak üretilen ve GDO'lu olarak tabir edilen pamuk tohumları kullanıldığına dikkati çekti.

GDO'suz pamuk

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz de pamukta milli tohumculuğun stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tohum üretmeyen ülkelerin dışa bağımlılığının gittikçe arttığını dile getiren Kocagöz, "Bu yüzden ulusal tohumculuğun gelişmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin artması gerekiyor. Türk üreticisi, GDO'lu pamuk üretilen sistemde GDO'suz pamuk üretip yüksek verim alarak ciddi bir başarı elde etmiştir. Pamuk üreticisinin teknolojiye uyumu, mekanizasyonu yakından izlemesi bu başarıda önemli etkenler. Eğer biz GDO'suz olmayı tekstil sanayisinde markalaştırabilirsek o zaman başarımız ikiye katlanacak." diye konuştu.