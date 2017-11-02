  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Gazprom'un doğalgaz üretimi 384,1 milyar metreküpe çıktı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz üretimi bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 384,1 milyar metreküpe yükseldi.

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Gazpromun doğalgaz üretimi 384,1 milyar metreküpe çıktı

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ocak-ekim döneminde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yapılan doğalgaz ihracatının yüzde 9,2 artışla 157,1 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.

Bu dönemde Türkiye'ye doğalgaz ihracatının yüzde 22,5 arttığı bildirilen açıklamada, ayrıca söz konusu dönemde Macaristan'a yapılan doğalgaz ihracatının yüzde 25,9, Sırbistan'a gönderilen gaz miktarının da yüzde 27,6 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin doğalgaz üretiminin bu yılın ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 384,1 milyar metreküpe çıktığı ifade edildi.

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, daha önce yaptığı açıklamada, BDT dışı ülkelere yıl sonuna kadar toplam 190 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi öngördüklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Rus, Gazprom
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