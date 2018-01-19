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Buradasınız : » » Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı

Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak boru hattı ilerliyor. Rus şirket Türk karasuları için gerekli izinleri aldı. Gelecek yıl bitmeden boru hattı hizmete açılacak.

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Gazprom, TürkAkımın ikinci hattı için izin aldı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bugüne kadar 760 kilometrenin üzerinde boru döşendi.

Rusya'daki inşaatta sona yaklaşıldı, Türkiye'de de doğalgaz alım terminali inşaatına başlandı.

Gazprom şirketi Türk karasularındaki ikinci hattı da yapmak üzere Türkiye'den gerekli izinleri aldı.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan her iki hattın da gelecek yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor.

TürkAkım projesi, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratacak.

Boru hattından yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. 

TürkAkım projesi nedir?

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratacak.

Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip, İstanbul'a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkacak.

TürkAkım boru hattı yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.

Kaynak: TRT Haber/AA

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