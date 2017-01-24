Gazprom tahkim sürecine gitmeyecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türk doğalgaz şirketlerine karşı tahkim sürecine gitmeyi planlamadığı öğrenildi.

Viyana'daki Uluslararası Doğalgaz Konferansında değerlendirmelerde bulunan Rus yetkililerince, daha önce uluslararası medyaya yansıyan, Gazprom'un, gaz fiyatında anlaşamadığı için Türk şirketlerini "Stockholm'deki tahkim mahkemesine vermeye hazırlandığına" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına işaret eden yetkililer, Türk Akımı projesinin de gündemde bulunduğunu ve bu olumlu gelişmelerin ışığında tahkim yoluna gidilmesinin "çok zayıf bir ihtimal" olduğunu ifade etti.

Rus yetkililer, Türk şirketleriyle doğalgaz fiyatları konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığına, ancak sonuçta tarafların her zaman müzakere yoluyla anlaşmayı başardığına dikkati çekti.

Türkiye'de halen BOTAŞ dışındaki özel sektör tedarikçileri Bosphorus Gaz, Enerco Enerji, Akfel, Batı Hattı, Kibar Enerji, Avrasya Gaz ve Shell Enerji, Rusya ile 2013'te yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Türk Akımı projesine yönelik anlaşmanın iki ülke arasında geçen yıl yaşanan uçak krizi nedeniyle imzalanmaması ve Rusya'nın, bu kapsamda özel sektöre verdiği yüzde 10,25'lik indirimi geri çekmek istemesiyle fiyat konusunda söz konusu anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.