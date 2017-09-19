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Buradasınız : » » Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'in tarımsal üretimindeki önemli bölgeleri arasında yer alan Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı.

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Gaziantepte pamuk hasadı başladı

Araban Ovası'ndaki ilk hasat çalışmalarında çiftçiyi ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 kilogram kütlü pamuğun 1 lira 60 kuruştan satıldığını hatırlattı.

Bu sezon fiyatların daha iyi olmasını beklediklerini ifade eden Doğan, şu an için pamuğun kilosunun 2,60 liradan satılmasının beklendiğini vurguladı.

İlçede 450 civarında pamuk üreticisi bulunduğunu aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Bu sene 27 bin dönüm alanda pamuk üretimi gerçekleştirildi. Pamuk fiyatının geçmiş yıllarda düşük olması sebebiyle pamuk üretiminde düşüşler yaşandı ama bu sene durum biraz farklı. Pamuğa ilgideki neden ise hükümetin pamuk için verdiği destekler etkili oldu."

Doğan, rekolte beklentisinin ilk hasatların ardından tahmin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: pamuk, Gaziantep
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