Gaziantep'te iki badem çeşidi tescillendi

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında serbest tozlanmış Amerikan Teksas çeşidi bademin tohumlarından elde edilen yozların (çeşit olmayan ilkel birey) 1999-2008 yıllarında yapılan seleksiyonu sonucu 2 badem çeşidi elde ettiklerini bildirdi.

Teksas türü bademin 300 yozunu tohum olarak ektiklerini, bunların 2008 yılına kadar takibini yaptıklarını ve ardından genetik parseline diktiklerini aktaran Aslan, elde edilen bademlere bu konuda çalışan personelleri Hüseyin Bozkurt ve Halit Seyfettin Atlı'nın isimlerinden esinlenerek, "Bozkurt" ve "Halitbey" adlarını verdiklerini söyledi.

Yeni badem çeşitlerini Amerikan Nonpareil çeşidi bademle kıyasladıklarını kaydeden Aslan, 2013 yılında tescil aşamasına geçtiklerini ve bademlerin geçen yıl Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edildiğini vurguladı.

Tescillenen bademlerin verim ve tat bakımından da öne çıktığını aktaran Aslan, "Halitbey ve Bozkurt, verim ve tat açısından ebeveyninden daha üstün özelliklere sahip olduğundan tescil edildi. İki çeşit de meyve kalitesi ve verim olarak yüksek özelliklere sahip. Halitbey'in meyve ağırlığı 2,17 gram. Randımanı yüzde 43. Ebeveynin tadında biraz acılık var. Bozkurt ve Halitbey'de ise bu acılık yok. Halitbey ağaçbaşı 7,28 kilogram meyve veriyor. Teksas, 5 kilogram veriyor. Yani yüzde 40 daha fazla verim elde ediliyor. Randımanda yüzde 3 fark var. Bozkurt'ta da Teksas ve Nonpareil'de 5 kilogram alınırken, yaklaşık 7 yaşındaki bir Bozkurt çeşidi ağacında 10 kilogram alınıyor." diye konuştu.