Gaziantep tekstil ihracatında iddialı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GATİB Yönetim Kurulu, Sami Konukoğlu başkanlığında toplanarak sektördeki gelişmeleri ve 6 aylık ihracatı değerlendirdi.

İhracatın artırılması için önemli bir misyon üstlenen tekstil ihracatçılarının farklı pazarlarda analiz yaptığını belirten Konukoğlu, "İhracatımızın istenen seviyelere gelmesi için katma değeri yüksek tekstil ürünleri üretiminin artırılması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bunun yolunun inovasyon, Ar-Ge ve eğitime gereken önemi vermekten geçtiğini vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün gelişen teknolojiyle bilgiye erişim kolaylaşmakta, bu da sektördeki rekabeti ciddi seviyelere çıkarmaktadır. Bölgenin tekstil ve ham maddeleri ihracatı ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 276 milyon 593 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Gaziantep tekstil ihracatında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu başarının sürekliliğinin sağlanması için pazar arayışlarının devam ettirilmesi ve hakim pozisyonda olunan pazarlardaki gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor."