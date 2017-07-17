  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.055
  • BIST 105545.07
    ALTIN 140.157
Buradasınız : » » Gaziantep tekstil ihracatında iddialı

Gaziantep tekstil ihracatında iddialı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, yılın ilk yarısında 1 milyar 276 milyon 593 bin dolarlık ihracat olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantep tekstil ihracatında iddialı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GATİB Yönetim Kurulu, Sami Konukoğlu başkanlığında toplanarak sektördeki gelişmeleri ve 6 aylık ihracatı değerlendirdi.

İhracatın artırılması için önemli bir misyon üstlenen tekstil ihracatçılarının farklı pazarlarda analiz yaptığını belirten Konukoğlu, "İhracatımızın istenen seviyelere gelmesi için katma değeri yüksek tekstil ürünleri üretiminin artırılması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bunun yolunun inovasyon, Ar-Ge ve eğitime gereken önemi vermekten geçtiğini vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün gelişen teknolojiyle bilgiye erişim kolaylaşmakta, bu da sektördeki rekabeti ciddi seviyelere çıkarmaktadır. Bölgenin tekstil ve ham maddeleri ihracatı ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 276 milyon 593 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Gaziantep tekstil ihracatında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu başarının sürekliliğinin sağlanması için pazar arayışlarının devam ettirilmesi ve hakim pozisyonda olunan pazarlardaki gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

Etiketler: Gaziantep, tekstil ihracatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER