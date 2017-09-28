Gayrimenkulde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Adil Gökçadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk imar yönetmeliğinin 1985 yılında çıktığını ve o tarihten bu yana 17 değişiklik gördüğünü aktardı.

Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2017'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini anımsatan Gökçadır, bunun bazı değişiklikler içerdiğini, gayrimenkulde ise bazı kısıtlama ve zorunluluklar getirdiğini anlattı.

Gökçadır, yeni yönetmelik ile kat alanlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eski yönetmelikte toplam kat alanının yüzde 20'si oranında alanı emsal dışı kullanma imkanına sahiptik. Neredeyse balkonların yarıdan fazlasını emsal dışı olarak ilave edebiliyorduk. Önceden 100 metrekare bir daire yaptığınızda balkonların emsalsiz kullanılması nedeniyle bu rahatça 120-125 metrekare olabiliyordu. Şimdi bu imkanlar hemen hemen sıfıra inmiş durumda çünkü şu andan itibaren bu kullanılamayacak. Hatta bundan sonra arsanın toplam emsal alanının en fazla yüzde 30'u kadar ortak alan kullanma şansınız var. Bu da birtakım daralmalara neden oluyor. Belirli kısıtlamalar var ama böyle bir disiplini kötü değerlendirmemek lazım."

Stüdyo daireler

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 tipi stüdyo dairelerin yapımının da yasaklandığını vurgulayan Gökçadır, "En küçük daire 1+1 olacak. Her müstakil konutta en az bir oturma ve yatak odası bulunmak zorunda. 1+0 stüdyo dairelerin yapımının yasaklanması sektörü etkilemez çünkü Türkiye'de en çok satan 2+1 tipi dairelerdir." dedi.

"Arsa fiyatları düşebilir"

Türkiye'de arsa fiyatlarının yüksek olduğunu ve giderek artmasını doğru bulmadığını belirten Gökçadır, "Şimdi arsaların değerinin düşmesinin son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Arsalar eskisinden daha düşük bir imara sahip olacak. Bu nedenle fiyatlar bir parça düşecektir." diye konuştu.

"Sağlıklı yapılar ön plana çıkacak"

Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi de 1 Ekim'de yürürlüğe girecek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin hayırlı olmasını diledi.

Çelebi, bundan sonraki süreçte yeşil alanların, sağlıklı yapıların ön plana çıkacağını gördüklerini belirterek, "İki yıldır her yıl sonu, müteahhitlerin 'Yönetmelik değişecek mi' noktasındaki soru işaretleri, halkın beklentisi, arsa sahiplerinin hızlı hareket etmesi yormuştu. İnşallah bu ay sonu itibarıyla gerçek sisteme geçilir. Biz de imalatlarda ne yapacağımızı bilir bir halde, yeniden kendimizi düzenleyip tertipleyerek, yeni akışa göre yön çizeceğiz." dedi.