Gayrimenkul sektörüne kamu bankalarının ardından özel sektörden de destek geldi

Halkbank, Şekerbank ve Ziraat Bankası'nın konut kredilerinde faizleri 0,98'e düşürmesinin ardından gayrimenkul sektöründe hareketlilik başladı.

Özel şirketler de konut alımlarını artırmak için düğmeye bastı.

Özel sektör fiyatları yüzde 20 düşürdü

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'ne (KONUTDER) üye inşaat firmaları ürettikleri konutların fiyatını yüzde 20 düşürdü. Kredi faizinde yüzde 0,98'lik kamu indiriminin yanı sıra inşaat firmaları da yüzde 20 fiyat avantajı sağladı.

Konut sahibi olmak isteyenler için başvurular 15 Mayıs'ta başlayacak. Son başvuru tarihi 15 Haziran. İndirimlerde kredi ve peşin ayrımı da yapılmayacak.

Kampanyanın hedefinde 25-40 yaş grubu var.

41 firmadan 150 konut projesi

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Altan Elmas, kampanyanın 150 civarında projede geçerli olmasını beklediklerini, hangi firmanın hangi projesinin geçerli olduğunun o şirketlerin satış ofislerinden veya internet sitelerinden öğrenilebileceğini söyledi.

Elmas, özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e düşürmesi gerektiğini belirtti. KONUTDER Başkanı Elmas, yüzde 0,98 faiz oranının yıl sonuna kadar sürdürülmesi halinde 2018'de 1 milyon 450 bin konut satışı yapılabileceğini aktardı. Elmas, bu kapsamda 200 bin ek konut satışı olabileceğini, rakamın da 25-30 milyar liraya ulaşabileceğini vurguladı.

Örneğin, 781 bin liralık bir daire yüzde 20 indirim kampanyasıyla alındığında fiyatı 625 bin liraya iniyor.

Konut indirimi nasıl olacak?

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kampanyayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yüzde 5 peşinat 31 bin lira... 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15'lik kısmı 93 bin lira... Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi ile 0,98 ile 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0,98 değil de yüzde 1,16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27'lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor."

Kaynak: TRT Haber, AA