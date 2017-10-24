Gayrimenkul sektörü yılı rekor satışla kapatacak

Türkiye genelinde eylülde 140 bin 298 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışında en yüksek payı 23 bin 471 konutla (yüzde 16,7) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 945 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 7 bin 575 konut satışıyla (yüzde 5,4) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 28 konutla Şırnak, 29 konutla Ardahan ve 35 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

70 bin 19 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 70 bin 19 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49,9 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 12 bin 690 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,1) sahip olurken İstanbul'u 5 bin 858 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 314 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artışla 70 bin 279 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 781 konut satışı ve yüzde 15,3 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 45,9 oldu. Ankara'da 8 bin 87, İzmir'de 4 bin 261 ikinci el konut satıldı.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 artarak 2 bin 236 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 797 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 520 konutla Antalya, 119'ar konutla Aydın, Bursa, Trabzon izledi.

Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 383 konut satın aldı. Bunu 344 konutla Suudi Arabistan, 160 konutla Kuveyt, 129 konutla Rusya, 103 konutla İngiltere takip etti.