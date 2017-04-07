Galatasaray bedelli sermaye artırımına gidiyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

SPK haftalık bültenine göre, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 24 milyon 422 bin 429,70 liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret 5 milyon 309 bin 422 liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi 6 milyon 45 bin 151 liralık, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 86 milyon 355 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, Enka İnşaat ve Sanayi 400 milyon liralık ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 63 milyon 750 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.

Koç Fiat Kredi Finansman 150 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 1 milyar lira, İş Yatırım Menkul Değerler 3 milyar 500 milyon lira, Ziraat Katılım Varlık Kiralama 1 milyar 500 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı için, Erciyas Çelik Boru Sanayi de kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar 250 milyon liraya çıkarmak amacıyla Kurul'a başvuruda bulundu.

Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 500 milyon lira ve 100 milyon lira, Vera Varlık Yönetim'in 85 milyon lira, Palmet Enerji'nin 150 milyon lira, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret'in 150 milyon lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 200 milyon lira ve Mercedes-Benz Finansman Türk'ün 1 milyar lira ve 320 milyon avro tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu da kabul etti. AA