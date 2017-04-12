Fosil yakıttan tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş mümkün

21. Yüzyıl İçin Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) tarafından hazırlanan rapora göre, çeşitli ülkelerden 114 yenilenebilir enerji uzmanı, 2050'ye kadar küresel düzeyde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olacağını belirtti.

REN21 tarafından hazırlanan "Yenilebilir Enerjinin Küresel Geleceği" raporunda, dünyada yaklaşık 100 milyon insanın elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığı ifade edildi.

Dünyada birçok uluslararası şirketin yenilenebilir enerji ürünlerini daha fazla tercih etmeye başladığı belirtilerek, gelecek 10 yıl içinde fosil yakıtlara oranla yenilenebilir enerji projelerinde maliyetlerin daha da düşük olacağı bildirildi.

Raporda, dünya genelinde 114 yenilenebilir enerji uzmanının 2050'ye kadar küresel düzeyde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olacağını belirttikleri aktarıldı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen REN21 Yönetim Kurulu Başkanı Arthouros Zervos, geçmiş yıllara oranla yenilenebilir enerji alanındaki projelerin büyüdüğünü belirterek, "Hiç kimse 2016 yılında Avrupa Birliği’ndeki tüm yeni enerji santrallerinin yüzde 86’sının yenilenebilir enerji santralleri olacağını, Çin’in yenilenebilir enerjide dünyanın en etkin oyuncusu olacağını ve küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının yarısından fazlasının gelişmekte olan ekonomiler ve ülkeler tarafından yapılacağını tahmin edemezdi." ifadesini kullandı.

Zervos, geçmiş yıllarda yüzde 100 yenilenebilir enerji çağrılarının ciddiye alınmadığını, bugün ise dünyanın önde gelen enerji uzmanlarının yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda daha gerçekçi tartışmalar yaptıklarını kaydetti.