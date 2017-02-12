Foreks düzenlemesi ile VİOP öne çıkacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kaldıraçlı işlemler ile ilgili düzenlemesinin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) yatırımcının gözdesi konumuna geleceği ifade ediliyor.

SPK'nın Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ'i ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı 1'e 100'den 1'e 10'a düşürüldü.

Tebliğ ile kaldıraç oranının düşürülmesinin yanı sıra işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu da getirildi.

"VİOP, son gelişmeyle birlikte ciddi bir atak yaşayacak"

Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kaldıraçlı işlemler düzenlemesi ile birlikte gözlerin VİOP döviz ve kıymetli madenler pazarlarına çevrildiğini ifade eden Tekgül, "Zaten 2005 yılında kuruluş amacı döviz işlemleri olan VİOP’un son gelişmeyle birlikte ciddi bir atak yaşayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Tekgül, son aylarda özellikle dolar/TL sözleşmesinde artışa geçen işlem hacminin 1 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatarak, dolar/TL opsiyon sözleşmelerinde de ciddi bir yükseliş trendinin görüldüğü söyledi.

VİOP'ta, kabaca bir hesapla 1'e 19 kaldıraçla işlem yapılabildiğine değinen Tekgül, dolar/TL'nin yanı sıra avro/TL ve avro/dolar sözleşmelerinde de işlem yapma imkanı bulunduğunu ifade etti.

"Benzer ürünler ön plana çıkmaya başladı"

Gedik Yatırım VİOP Yönetmeni Tolga Er ise SPK'nın Foreks piyasası ile ilgili düzenlemeleri neticesinde VİOP'ta işlem gören dolar ve altın gibi benzer ürünlerin ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Düzenlemelerin, Foreks ve VİOP piyasasının işlem hacmini etkileyecek türden düzenlemeler olduğunu ifade eden Er, her iki piyasada benzer ürünlerin işlem görmesine rağmen işleyiş açısından farklılıklar arz ettiğine dikkati çekti.

Er, VİOP'ta kaldıraç oranlarının sabit olmadığına değinerek, Borsa tarafından belirlenen teminat oranlarına göre anlık kaldıraç etkisinin fiyat değişimlerine göre farklılık gösterdiğini vurguladı.