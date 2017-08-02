Ford Otosan'dan 52 milyon dolarlık yatırım

Türkiye otomotiv sanayisinin öncü şirketlerinden Ford Otosan, Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda artan talebi karşılamak amacıyla 52 milyon dolarlık yeni yatırımla üretim kapasitesini artıracak.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 3 fabrikada yıllık toplam 415 bin araç olan mevcut üretim kapasitesini, 2018 Eylül sonuna kadar yıllık 455 bin araca çıkarma kararı aldı.

Özellikle Transit ve Custom modellerinde artan müşteri talebini karşılamak için bu kararı alan şirket, 52 milyon dolarlık yatırımla Gölcük Fabrikası'ndaki üretim kapasitesini 40 bin adet artıracak.

Ford'un Avrupa'da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71'ini ve Transit Ailesi modellerinin yüzde 82'sini Türkiye'de üreten Ford Otosan, kapasite yükseltmesiyle artan talebi ve müşteri ihtiyaçlarını gelecekte de karşılayabilecek.

Mevcut haliyle 290 bin adet Transit ve Custom modellerinin üretilebildiği Gölcük Fabrikası, kapasite artırımı sonrasında 330 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Transit Custom ve Tourneo Custom'ın üretimine 2012 yılında başlayan Ford Otosan Gölcük Fabrikası, şu an Custom modellerinin dünyadaki tek entegre üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Fabrika, Türk işçisinin üretim kalitesi ve sahip olduğu yüksek üretim teknolojisi sayesinde Ford'un Transit modelinin dünyadaki öncü üretim merkezi haline gelmeyi başardı.

"Üretim ve ihracatta yeni rekorlar kıracağız"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin, büyüyen ekonomisi, hükümetin yatırım ortamını destekleyen teşvikleri ve stratejik coğrafi konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruduğunu vurguladı.

Ford Otosan olarak, bugün Ford'un Avrupa'da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71'ini ve Transit Ailesi modellerinin yüzde 82'sini Türkiye'de ürettikleri bilgisini veren Yenigün, "Diğer bir deyişle, Ford'un ticari araç pazarındaki en önemli üretim merkezi ve dolayısıyla önemli bir kar merkezi konumundayız. Türk mühendislerinin ve işçilerinin emeği ile ürettiğimiz araç ve parçaları 83 ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenigün, geçen yıl 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek "Türkiye ihracat şampiyonu" unvanını koruduklarını belirterek, Türkiye'deki ticari araç ihracatının yüzde 65'ini tek başlarına gerçekleştirdiklerine işaret etti.