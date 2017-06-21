Fitch'ten Fransa'ya 'Macron' etkisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruşu Fitch Ratings, Fransa'daki genel seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform programını destekleyeceği, bunun da ülkenin büyümesini olumlu etkileyeceği öngörüsünde bulundu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin liderliğindeki ittifakın (LREM-MoDem) genel seçimin ikinci turunda Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmesi değerlendirildi.

Seçim sonucu sayesinde Ulusal Meclis'in Macron'un reform programına destek sağlayacağı belirtilirken, programın uygulamaya konulmasının ülkenin ekonomik büyümesini ve kamu finansmanını olumlu etkileyeceği bildirildi.

Macron'un programı kapsamında iş gücü piyasası reformları, 50 milyar avroluk yatırım planı ve Kurumlar Vergisi oranının yüzde 33'ten yüzde 25'e indirilmesi gibi adımlar olduğuna yer verildi.

Öte yandan, yaklaşık yüzde 57 oranı ile seçimlerde sandığa gitmeyen vatandaşlara dikkat çekilerek, Macron'un reform programının Ulusal Meclis dışında muhalefet engeliyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Hükümetin ilk sınavının iş gücü piyasasındaki reformlar olacağının belirtildiği açıklamada, bunların başarılı şekilde gerçekleşmesi halinde Fransa'daki yüzde 9,6'lık işsizlik oranının düşeceği ifade edildi.

Güçlü ekonomik büyümenin Fransa'nın kredi profiline de olumlu yansımasının beklendiği aktarılırken, yüksek kamu harcamaları nedeniyle bütçe açığının yüksek olduğunun altı çizildi.

Fransa'nın kredi notunun "AA" seviyesinde, görünümünün de "durağan" olduğu kaydedilirken, ülkenin kredi notuna dair bir sonraki değerlendirmenin 28 Temmuz'da yapılacağı bilgisine yer verildi.