'Fitch'in etkisi kısa süreli olur'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin notunu "yatırım yapılabilir" seviyesinin bir basamak altına çkmesini değerlendiren analistler, not indiriminin piyasalara etkisinin kısa süreli olabileceğini ifade etti.

Fitch Ratings dün akşam piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklama ile Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü ve not görünümünü “durağan” olarak belirledi.

Türkiye'nin notunu 5 Kasım 2012 tarihinde "yatırım yapılabilir" seviyeye yükselten Fitch Ratings, 19 Ağustos 2016 tarihinde ise not görünümünü "negatif"e çekerek not indirimi sinyali vermişti.

Analistler, Fitch Ratings'in kararının piyasalar tarafında beklendiğini ve son bir kaç haftadır fiyatlanmaya çalışıldığını belirterek, bu nedenle etkisinin kısa süreli ve sınırlı olabileceğini kaydetti.

Not değişikliklerinin ülke varlıkları üzerinde etkisinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren analistler, buna karşın piyasalar açısından "not yükselebileceği" beklentisinin etkilerinin, düşmesinin etkisinden çok daha fazla olduğunu kaydediyor.

Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin gerçekleştireceği reformların ve bunların orta uzun vadede sağlayacağı "not artırımı" beklentisinin piyasaların lokomotifi olabileceğine değinen analistler, anayasa değişiklik referandumunun gerçekleştirilmesiyle de siyasal belirsizliğin ortadan kalkacağını ifade etti.

"S&P eski refleksleri ile görünümü negatife aldı"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, dün Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek yatırım yapılabilir seviyenin altına getirirken, görünümü durağan açıkladığını hatırlattı.

Böylece Fitch'in notunun da Moody's ile aynı seviyeye geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bunlara karşın S&P, takvimde yer almadığı halde istisna kuralına dayanarak, ki bu tip kurallar çok ciddi açıklamalar gerektirir, Türkiye'nin görünümünü negatife indirdi. Böylece S&P, Türkiye’yi diğer iki kredi kuruluşuna göre bir kademe aşağıda notlarken, görünümü de olumsuzlaştırdı." dedi.

"Kredi notlarında hızlı hareketler kolay gözlenmiyor"

Bora Tamer Yılmaz, Fitch'in ise beklendiği gibi notu bir kademe indirdiğini ve önceki hafta Fitch yetkililerinin değerlendirmeye ilişkin riskleri açıkça ifade etmelerine piyasanın tepki vermediğini ifade etti.

Benzer ülkelerde ikinci not indiriminden sonra piyasalarda toparlanma gözlemlendiğini belirten Yılmaz, bu nedenle piyasa beklentisi dahilinde bir kademe not indiren ve görünümü de beklendiği gibi durağan seviyesinde açıklayan Fitch kararına piyasada biraz daha toparlanma tepkisi görme şansının bulunduğunu kaydetti.

"Kararın piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı"

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise Fitch'in not indirimiyle, son yatırım yapılabilir seviyedeki notun da kaybedilerek 2013 yılı öncesine dönüldüğünü ifade etti.

TCMB'nin piyasaya uzunca bir sure "unortodoks politikaları artık sonlandırıyoruz" mesajı verdikten sonra aniden şu ana kadarki en karmaşık politika çerçevesine geçmiş olmasının not indirimi olasılığını artırmış olduğunu belirten Kanlı, not indiriminin piyasa tarafından beklendiğini ve bu yüzden piyasalar üzerinde etkisinin sınırlı kalacağını aktardı.