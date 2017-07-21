Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.