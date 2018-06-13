Fitch Ratings Türkiye'yle ilgili büyüme beklentisini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Fitch Ratings'e göre Türkiye 2018 sonunda yüzde 4,5, 2019 sonunda yüzde 3,6, 2020 yılında ise yüzde 4,8 seviyesinde büyüyecek.

Enflasyon tahminleri

Enflasyon ise bu yılın sonunda yüzde 11,8, gelecek yılın sonunda yüzde 10,0, 2020 yılında ise yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşecek.

Ayrıca politika faiz oranı bu yılın sonunda yüzde 16,75, gelecek yıl yüzde 14,0, 2020 yılında ise yüzde 12,00 seviyesinde olabilir.

Dövizdeki dalgalanma

Fitch Ratings, döviz kurunda görülen baskının ve faiz artışlarının iç talep üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği görüşünde.

“Yüksek yerel ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi, seçim sonrasında teşviklerin geri çekilmesi ile zaten yavaşlama ihtimali olan büyümeyi etkileyecek."

Kaynak: AA