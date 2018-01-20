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Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB " seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

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Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB " seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.

Kaynak:AA

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