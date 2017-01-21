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Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistan'ın kredi notlarını korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistan'a dair kredi notu ve görünümleri açıkladı.

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Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistanın kredi notlarını korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistan'a dair kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkenin mali açığının gayrisafi yurt içi hasılasına oranının 2015'te yüzde 0,8 seviyesinden 2016'da yüzde 2,9 seviyesine yükseldiğinin tahmin edildiğine dikkat çekildi.

Geçen yıl kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 37,7 seviyesine ulaştığının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bu sene de yüzde 39,6 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Romanya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek sene de yüzde 4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Ermenistan

Fitch Ratings, Ermenistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "B " seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Ülke ekonomisinin düşük iç talep nedeniyle geçen sene yüzde 0,8 büyüdüğü tahminine yer verilen açıklamada, ekonominin bu sene yüzde 2,1 ve 2018 yılında da yüzde 3,1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, düşük gelirler ve dış finansmana bağlı projelerin artması nedeniyle kamu açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2015'te yüzde 4,8 olduğu ve bunun 2016'da yüzde 5,6'ya yükseldiği ifade edildi. AA

Etiketler: Fitch Ratings, Romanya, Ermenistan
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