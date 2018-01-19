  • 19 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.789
    EURO 4.649
  • BIST 115354.33
    ALTIN 162.565
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatıyor

Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatacağını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatıyor

Yurt içi piyasalar kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in akşam saatlerinde açıklayacağı Türkiye değerlendirmesine odaklanmışken şirket İstanbul ofisini kapatacağını duyurdu.

Şirket açıklamasında "Yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye etmeye karar verildi" denildi. 

Ayrıca ekonomistler, Fitch Ratings'in, bu akşam açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "BB " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Etiketler: son dakika, İstanbul, Fitch Ratings
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER