Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatıyor

Yurt içi piyasalar kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in akşam saatlerinde açıklayacağı Türkiye değerlendirmesine odaklanmışken şirket İstanbul ofisini kapatacağını duyurdu.

Şirket açıklamasında "Yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye etmeye karar verildi" denildi.

Ayrıca ekonomistler, Fitch Ratings'in, bu akşam açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "BB " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

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Kaynak: AA