Fitch Ratings Brezilya’nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Brezilya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB” seviyesinden “BB-“ seviyesine düşürüldüğü, kredi notu görünümün ise “negatiften” “durağana” çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, kredi notu kararına gerekçe olarak Brezilya’nın yüksek seviyedeki bütçe açığı, giderek artan kamu borç yükü ve yapısal performansı geliştirecek reformların yapılmaması gösterildi.

Brezilya’da resesyonun ardından ekonomik iyileşmenin devam ettiği, 2018 ve 2019 yıllarında ekonominin ortalama yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede ekonomik büyümenin iç talep artışına ek olarak dış koşullardaki iyileşmeyle desteklendiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA