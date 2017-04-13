Fitch Ratings ABD'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Dünyanın en önde gelen rezerv para birimine ve benzeri olmayan finansal esnekliğe sahip ABD'nin, ayrıca dünyada likiditesi en yüksek sermaye piyasasına ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, geniş, zengin ve çeşitli olarak nitelendirilen Amerikan ekonomisinin, dünyanın en dinamik ve teknolojik olarak en ileri ekonomilerinden biri olduğuna işaret edilerek ülkenin güçlü kurumlara ve elverişli iş ortamına sahip olduğu belirtildi.

"Yeni vergi yasası teklifi geçerse bütçe açığı artabilir"

Açıklamada, ABD'de mali görünüme dair kısa dönem belirsizlikler devam etmesine rağmen vergi indirimlerinin gelmesi durumunda mali politikalarda gevşeme görülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisinin yeni vergi yasası teklifinin geçirilmesi durumunda ise ülkenin bütçe açığının gelecek 10 yılda artacağı uyarısında bulunuldu.