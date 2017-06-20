Fitch küresel ekonominin büyüme rakamlarını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonominin bu sene yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 3,1 büyümesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Fitch Ratings'in hazırladığı haziran ayı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel büyümenin güçlendiği bildirilirken, büyüme hızının 2017 ve 2018 yıllarında artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki ilerlemelerin daha "senkronize" olmasının hızlı büyümeye yol açacağının altı çizilirken, gelişmiş ülkelerdeki makro ekonomik politikalar ve sıkılaşan iş gücü piyasasının talep artışını destekleyeceği vurgulandı.

Ayrıca, 2016 yılının başından bu yana emtia fiyatlarında görülen toparlanmanın gelişmekte olan piyasalardaki talebi geri getirdiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşma politikasının devam ettiğine işaret edilirken, söz konusu politikanın küresel finansal piyasalarda volatiliteye neden olabileceği uyarısında bulundu.

Küresel ekonominin geçen yıl yüzde 2,5 büyüme yakaladığı kaydedilirken, söz konusu oranın bu yıl yüzde 2,9, gelecek sene de yüzde 3,1 olmasının beklendiği ifade edildi. 2018'e dair öngörünün gerçekleşmesi halinde ise bunun 2010'dan bu yana yakalanan en yüksek yıllık büyüme hızı olacağı bilgisine yer verildi.

Çin ve İngiltere'nin büyüme oranlarında düşüş bekleniyor

Geçen sene yüzde 1,6 oranında olan gelişmiş ekonomilerdeki büyüme oranının bu yıl yüzde 1,8, gelecek sene yüzde 2 olması tahmin edilirken, 2016'da yüzde 4,3 büyüme kaydeden gelişmekte olan ülkelerin 2017 ve 2018'de yüzde 4,9 oranlarında genişlemesinin beklendiği vurgulandı.

Geçen yıl yüzde 1,6 büyüyen ABD ekonomisinin 2017'de yüzde 2,1, 2018'de yüzde 2,6 büyümesinin öngörüldüğü belirtilirken, 2016'da yüzde 1,8 büyüyen avro bölgesinin bu yıl yüzde 2, gelecek sene yüzde 1,8 genişlemesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan, raporda Çin ve İngiltere'nin büyüme oranlarının düşmesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Buna göre, geçen yıl yüzde 6,7 büyüyen Çin ekonomisinin bu sene yüzde 6,5 ve gelecek yıl yüzde 5,9 genişlemesi öngörülürken, 2016'da yüzde 1,8 genişleyen İngiltere ekonomisinin 2017'de yüzde 1,5, 2018'de yüzde 1,3 büyümesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Türkiye'nin büyüme oranları yukarı yönlü revize edildi

Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurdu.

Buna göre, geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Fitch Ratings, daha önce, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek seneye dair büyüme oranı beklentilerinin sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,3 olduğunu bildirmişti.

Revizyonla ilgili açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 büyüme yakalayarak beklentileri aştığına dikkat çekildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomik aktiviteleri destekleyici teşvikler sunduğunun altı çizilirken, Kasım 2019'a kadar Türkiye'de yeni bir seçim yapılmayacağından dolayı bunun yatırımı ve tüketimi desteklemesinin beklendiği vurgulandı.

Türkiye'de tüketim harcamalarındaki artışın 2016'da yüzde 2,3 olduğu kaydedilirken, bu oranın 2017'de yüzde 4,3, 2018'de de yüzde 3,3 seviyelerine ulaşmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi. AA