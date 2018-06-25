Fındıkta rekolte tespit çalışması başladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyeleri fındık üretiminin yapıldığı tüm illerde rekolte tespit çalışmasına bugün itibarıyla başladı. Çalışmalar yaklaşık olarak 10 gün boyunca devam edecek.

Rekolte tespitinde bulunacak komisyon üyeleri çalışmalarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütecek. Komisyonda FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odası il temsilcileri yer alıyor.

Komisyon üyeleri ilk olarak sahil kesiminde çalışma yürütecek, daha sonra orta ve yüksek kesimlerde devam edilecek. Temmuz ayı içerisinde hazırlanan rapor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sunulacak. Rekolte açıklaması ise geçen yıllarda olduğu gibi bakanlık tarafından yapılacak.

Rekoltenin yanında hastalıklar da tespit edilecek

Komisyon üyeleri sadece rekolte çalışması yürütmeyecek, aynı zamanda fındıktaki hastalıkları da tespit ederek rapora ekleyecek.

Kurul Üyesi Arslan Soydan, "Bu raporda fındıkta ne tür hastalık var, hepsi belirlenmiş olacak. Özellikle son yıllarda küllenme hastalığı ve uç kurusu gibi hastalıklar fındıkta baş göstermiş durumda. Aynı hastalıklar devam ediyor mu, bunu da öğrenmiş olacağız." dedi.

Arslan Soydan, rekoltenin tek elden açıklanacağının altını çizerek Bakanlığın dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Kaynak: AA