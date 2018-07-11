Fındıkta rekolte kaybı yaşandı

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Batı Karadeniz'de Ramazan ayının başında bahçelerde görülen fındığın şu anda yüzde 40'lık kısmının çeşitli nedenlerle döküldüğünü söyledi.

Başaran, fındıkta bazı olumsuzluklar nedeniyle bir rekolte düşüklüğü meydana geldiğini söyledi. Hastalıklar nedeniyle fındıkta önemli ölçüde kayıp olduğunu belirten Başaran, "Fındığın en büyük problemlerinden biri de külleme dediğimiz mantar hastalığıdır. Üreticilerimizin büyük bir kısmının ilaç maliyetinin yüksek olması, mücadelenin zor olması ve arazilerin küçüklüğü nedeniyle bu hastalıklarla mücadele edemedi. Hastalık fındıkta azalmalara sebep oldu" dedi.

Fındıkta ciddi dökülme olduğunu anlatan Başaran, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının başında görülen fındık, şu an için kayboldu. Bizim o zaman gördüğümüz fındığın yüzde 40'lık kısmı şu anda yok ve fındık hızlı bir şekilde dökülüyor. Bunun başlıca sebebi külleme ve bir diğer sebebi ise iklim şartlarıdır. Ayrıca fındığın döküm yapacağı dönemde sisli ve soğuk hava döllenmeyi azalttı. Bu nedenlerle bu yıl rekoltenin tahminin çok altında altında olacağını düşünüyorum."

Fiyat beklentisi

Başaran, geçen yıl fındıkta düşük fiyattan zarar gören çiftçilerin bu yıl iyi bir fiyat beklediğini vurguladı.

Maliyetlerin yükseldiğini, 15 liranın altında bir rakamı üreticinin kabullenmesinin zor olduğunu söyleyen Başaran, "Fiyat çok afaki bir fiyat değil. Üreticimiz sadece ürettiği fındığı iyi fiyata satmak istiyor. Bizim de beklentimiz bu yöndedir" diye konuştu.



Kaynak:AA