Fındıkta 'küllemeyi erken mücadele önlüyor

Karadenizli fındık üreticileri, yeni sezon için bahçelerde hazırlıklara başladı. Yaz mevsiminde yapılacak hasat dönemi için kolları sıvayan çiftçiler, fındık bahçelerinde yabancı ot ve dallarda temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Son yıllarda fındık yaprağında kendisini gösteren külleme hastalığıyla da mücadele eden üreticiler, kaliteli ve verimli ürün elde etmek adına hastalığın önlenmesi için çaba sarf ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'ndeki 16 ilde bulunan üreticilerin, 2017 yılı sezonu fındık ürünü için hazırlıklarına başladığını söyledi.

Kış mevsiminden çıkılmasıyla bahçelerin temizliği ile sökülen, kırılan ve kuruyan fındık dallarının üreticiler tarafından bakımının yapıldığını anlatan Soydan, bahçelerdeki gübreleme çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

"Doğu Karadeniz'de çok ciddi boyutta hastalık bulaşmış durumdadır"

Soydan, fındıkta bu aylarda önemli olan ve özellikle 4 yıldır bölgede ciddi düzeyde hastalık haline gelen küllemenin, üründe büyük bir tehlike arz ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Karadeniz'de çok ciddi boyutta hastalık bulaşmış durumdadır. Bu hastalık sadece Doğu Karadeniz'de değil, Batı Karadeniz'deki fındık bahçelerine de sıçramıştır. Şu anda üreticilerimizin yapması gereken bir konu var. Havalar da açtı, bu aylarda fındık bahçelerinin nem oranının yüksek olduğu, otların ve fındık filizlerinin büyüdüğü, yaprakların açtığı bir dönemdeyiz. Çünkü nem oranı hava sirkülasyonunun artık bahçelerde zor olduğu dönemlere doğru giriyoruz ve özellikle bugünlerde küllemeyle ilgili başlamalar görülebilir. Üreticilerimiz fındık dalları yapraklarındaki külleme hastalığı ve benzer hastalıkları gördüğü takdirde muhakkak ilgili kurumlara giderek ilaçlamayla ilgili bilgi almalı. Muhakkak ilaçlama yapmak gerekiyor."

Külleme hastalığıyla mücadelede geç kalındığında ilaçlama dahi yapılsa faydasının görülmediğini aktaran Soydan, "Onun için bugünlerde bahçelerimizde yaprakları kontrol ederek külleme hastalığıyla ilgili mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Külleme hastalığı fındıkta verimi önemli boyutta etkilemektedir. Özellikle fındığın kalitesini ciddi düzeyde etkiliyor. Önceki yıllarda üretici fındığını 3-5 yıl evinde bekletebiliyordu ama son yıllarda fındıkta bir erken çürüme, erken kendini bırakma görüyoruz. Bunun en büyük sebepleri külleme hastalığıdır. Onun için mücadeleye bugünlerde başlamamız lazım." dedi.

"Erken yapılan çalışma külleme hastalığını önlemiş oluyor"

Soydan, il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile ziraat odalarının ciddi çalışmalar yaptığını aktararak, "Fındık alanlarına giderek çiftçilerimizle birebir toplantılarda, panellerde bu konuyu ciddi düzeyde işliyoruz. Çünkü bölgemizde fındık üzerinde en önemli hastalık haline gelmiş durumda, mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Külleme hastalığının, fındık yaprağının alt kısmında beyazlama ile görüldüğüne dikkati çeken Soydan, şunları kaydetti:

"Fındık doğduktan sonra da ürünün tabakasını kaplar ve o fındığın büyümesini engelliyor. Yani fındık tanelerinin oksijen, nefes almasını etkilediğinden dolayı da o fındığın düşmesine, çürümesine neden oluyor. Üreticiler şunu söylüyor, 'Fındık dalda çoktu, düştü. Ne yerde görüyoruz ne de başka yerde'. Yani öyle bir hastalık ki fındığı sardığı zaman yere düşen fındığı bile orada yok ediyor. Onun için üreticilerimiz özellikle fındık yapraklarının altlarına bakarak en ufak külleme başlangıcını gördükleri zaman muhakkak ilgili kurumlara giderek ilaçlamaları yapmaları lazım. Çünkü erken yapılan çalışma külleme hastalığını önlemiş oluyor. Bundan dolayı üreticilerimiz bugünlerde bahçelerini kontrol etsin, konuyla ilgili mücadeleye başlamaları önemli."