Fındıkta destekleme başvuruları başladı

Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı fındık destekleme başvurularının başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 2018 üretim yılı tarımsal destekleme başvurularının devam ettiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğine başvurmak için çiftçilerimizin, 30 Haziran 2018 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları veya güncellemeleri gerekmektedir. 2018 üretim yılı ÇKS kayıtlarını yapmış veya güncellemiş olan üreticilerimiz, 2018 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği başvurularını 27 Mart 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları önem arz etmektedir."

Öte yandan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlarını yaptırmayan üreticilerin Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği'nden yararlanamayacakları da kaydedildi.

Kaynak: AA