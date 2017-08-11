Fındıkta bilimsel çalışma verimi artırdı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen çalışma sonucunda fındıkta bir dekardan elde edilen verim 60 kilogramdan 250 kilogram seviyelerine ulaştı.

ODÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Prof. Dr. Saim Zeki Bostan ve Prof. Dr. Kürşat Korkmaz'dan oluşan ekip, son yıllarda dekar başına fındık veriminin azalması üzerine TÜBİTAK destekli "Fındıkta Destekleme Sulamanın Verim ve Kalite Parametrelerine Etkilerinin İrdelenmesi" başlıklı bir proje başlattı.

Proje kapsamında bir bahçede düzenli toprak nem takibi yapılarak toprak su içeriği kritik seviyeye düştüğünde sulama yapıldı. Aynı bahçede sulama ve gübrelemenin yanı sıra düzenli bakım ve ilaçlama gibi kültürel uygulamalar da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, proje sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, projeden üç yılın ardından alınan sonucun son derece verimli olduğunu söyledi.

Proje sahasında diğer komşu bahçelere göre önemli farklılıklar gözlendiğini dile getiren Tonkaz, "Yapılan ölçüm ve analizler de proje sonucundaki kazanımları bilimsel olarak ispatlamıştır. Birim alandan elde edilen fındık miktarı 60 kilogramdan 250 kilogram seviyelerine ulaştı. Bu artış oldukça sevindirici." dedi.

Tonkaz, "Bahçe yaşı da göz önüne alındığında elde edilen değerlerin tombul fındık için oldukça tatminkar düzeyde olduğu gözlemlenerek yapılan sulamanın incelenen birçok fındık kalite parametresi üzerinde olumlu etkiler yaptığı sonucuna ulaşıldı. Projeden elde edilen fındıklar Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma ve Uygulama laboratuvarlarında analiz edilerek sulanan fındık bahçelerinden elde edilen fındıklardaki antioksidan miktarının yağışa dayalı yetiştirilen fındıklara oranla iki kat daha fazla olduğu belirlendi." diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç da araştırma sonucunun tüm üreticilere rehberlik edeceğini belirtti. Yarılgaç, "Tarımda uygulanan bazı klasik yöntemlerden vazgeçilerek tarımın modernleştirilmesinin ve tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak değişen iklim şartlarına göre yeni arayışlara gidilmesinin gerekliliği, üniversitemiz bünyesine yürütülen bu çalışmayla yeniden görülmektedir. Üniversitemizde yapılan bu önemli araştırma, bölgemizin en önemli tarımsal ürünü olan fındığın verimini yükseltmeye yönelik, paydaşları yakından ilgilendiren kayda değer bir bilimsel çalışmadır." diye konuştu.

Akademik çalışmalarla bölgede ciddi yol katettiklerini vurgulayan Yarılgaç, "Yetişen tarım ürünlerinin verimini artırmak amacıyla yapılan yayın ve araştırmalar fındık üreticileri açısından önemli bulgulara yer vermektedir. Bölgemizin önemli bir tarım kaynağı olan fındıkla ilgili üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu ve benzeri uygulamalar kaliteli üretimin yapılabilmesi yönünde üreticilere rehberlik edecektir." dedi.