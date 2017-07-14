Fındıkta bakım ve temizlik çalışmaları

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü fındığın verimi ve kalitesi adına bahçelerde bakım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye'de çiftçiler, ağustos ayında gerçekleştirilecek hasat dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadenizli vatandaşların önemli geçim kaynağını oluşturan fındık, gurbette yaşayan vatandaşların da memlekete gelerek ekonomik gelir elde etmesini sağlıyor.

Bölgede 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığa rağmen bahçelere giden çiftçiler, motor veya tırpan yardımıyla otları temizliyor.

Fındık üreticileri, coğrafi şartlar nedeniyle eğimli olan arazi yapısında çalışırken, üründe kayıp yaşanmaması ve lezzetinde azalma olmaması için çaba sarf ediyor. Böylelikle çiftçi, daha verimli ve kaliteli fındığı piyasaya sunarak kazanç elde ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan yaptığı açıklamada, Karadeniz'de fındık alanlarının hepsinde üreticilerin bahçelerde çalıştığını söyledi.

Üreticilerin, 20-25 gün kalmasına rağmen hasat hazırlıklarına başladığını anlatan Soydan, "Hazırlıklar kapsamında bahçe temizliği yapılıyor. Özellikle dip alma, bahçelerdeki yabancı otların tamamen temizlenmesi artık başladı. Çünkü fındık yere döküldüğü zaman ürünü en iyi şekilde bulmak için bu temizliğin yapılması lazım. Bu çalışmalar fındığın daha temiz şekilde toplanması adına önemli." dedi.

Soydan, dip temizliğinin hasada yakın zamanda yapılmasının daha faydalı olduğuna işaret ederek, söz konusu çalışmayla fındığın diplerinden rutubetin, neminin ve suyunun kaybolmamasının önleneceğini belirtti.

"Fındığımız bizim milli üründür, yeşil altındır"

Soydan, fındığa öncelikle üreticinin sahip çıkması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü dünyada fındık üretiminin yüzde 75'ini yapıyoruz. Bakıldığında Türkiye'mizin fındıktan sadece 2,5-3 milyar dolar döviz girdisi var. Hiçbir gideri olmadan direk devlete kazandırdığımız 2,5-3 milyar dolar gibi bir geliri var. Bunun için fındığımız bizim milli üründür, yeşil altındır. O nedenle fındığa en iyi şekilde, en başta biz üretici olarak sahip çıkmamız lazım.

Bu bizim yıllardır atadan, dededen, babadan gelen ve dikimini yapan, bizlere bırakan insanların ve ülkemizin bir milli ürünüdür. Hep beraber sahip çıkmamız lazım. Tabii ki fiyatlara çok takılmamamız lazım. Öncelikle fındığın kalitesine ve verimine bakmamız gerekiyor. O nedenle fındığa kadar olan bakım süreci çok önemli."

Fındığın kalitesine direk etki edecek bir zaman diliminde olunduğunu ve fındığın şu anda iç doldurmaya geçtiğini anlatan Soydan, yapılan temizlikle bahçe içerisinde rahatlama ve nefes almanın sağlandığını kaydetti.