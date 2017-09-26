Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ülke genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin fındıkta alan bazlı gelir desteğinden faydalanmasının beklendiğini belirterek, "2017 yılı içinde yaklaşık 800 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." dedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuruların Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair tebliğ uyarınca başladığını söyledi.

Fındık üreticilerinin, kendileri için son derece önem arz eden bu ödemeden faydalanabilmek için ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ziraat odalarına müracaat etmeleri gerektiğini belirten Soydan, "2017 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını yapmış veya güncellemiş olan fındık üreticilerimizin 29 Aralık'a kadar ilgili kurumlara şahsen veya yasal temsilcileri eliyle başvuru dilekçelerini imzalamak suretiyle başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Üreticilere dekar başına 170 lira destekleme ödemesi yapılacağını bildiren Soydan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticimizin bu desteklemeden faydalanması beklenirken, 2017 yılı içinde yaklaşık 800 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak. Bilindiği üzere fındık üreticilerinin bakım noktasında çok ciddi maliyetleri oluyor. Bu desteklemenin de üreticilerin maliyetlerine çok ciddi faydası oluyor. Hem esnafımız hem de tüm Karadenizli fındık üreticisi alan bazlı gelir desteğinden son derece memnun. Bu desteğin sürmesini ümit ediyoruz."

Soydan, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği kapsamında 2009 yılından bu yana 5 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını da sözlerine ekledi.