Fındıkta 2018 rekoltesi 10 Temmuz'a kadar belirlenecek

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde fındık rekolte tespit çalışmalarını sürdüren komisyon üyelerini ziyaret etti.

10 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor

Yılmaz, Türkiye'nin yeşil altını olarak da bilinen fındıkta 2018 yılı rekoltesine yönelik çalışmanın başladığını hatırlattı:

"25 Haziran'dan bu yana arkadaşlarımız bahçeleri tek tek gezerek rekolte tespitine başladı. Bu çalışmaların tahminen 15 gün kadar sürmesini bekliyoruz. 10 Temmuz itibarıyla rekolte çalışmasının tamamlanması öngörülüyor."

Temmuz ayı içinde yürütülen çalışmalardan elde edilecek verilerin ilgili Bakanlığa dosya halinde sunulacağını ifade eden Yılmaz, tüm illerin 11 Temmuz itibarıyla tahmin ettikleri fındık rekoltesini Bakanlığa bildirmiş olacağını söyledi.

Yılmaz, daha önceki yıllarda farklı kurumlar tarafından rekolte çalışmasının yürütüldüğünü ancak bunun bilgi kirliliğine neden olduğunu vurguladı:

Rekolte çalışmaları 227 noktada yapılıyor

"Açıkçası bu durumun hiç kimseye de faydası yoktu. Bundan üç yıl önce alınan kararla ve tarafların da uygun görmesiyle rekolte çalışması Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülüyor. Böylece sektördeki bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu."

Rekolte hesaplamaları da bakanlığın belirlediği tek formül ve metotla gerçekleştiriliyor. Komisyon üyeleri rekolte tespiti yaparken daldaki çotanak sayısını dikkate alıyor. İllerde rekolte çalışması 227 ayrı noktada gerçekleşiyor. Bu noktalarda çotanak sayımı yapılıyor. Ekipler çotanakların içindeki doluluk ve boş oranlarını hesaplayarak tahmini rekolteyi belirliyor. Fındık kurdu, yeşil kokarca ve küllenme zararlarının da olup olmadığı yine ekipler tarafından kontrol ediliyor.

"Komisyon üyeleri en yakın rekolteyi bulmak için çalışıyor"

Yılmaz, Ordu'nun 2017 yılı rekoltesinin 216 bin ton olarak hesaplandığını, TÜİK'in açıkladığı rakamın da kendilerinin açıkladığı rekolteyi doğruladığını belirterek, "Dolayısıyla komisyon üyeleri en yakın rekolteyi bulmak için çalışıyor. Bundan hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın" dedi.

Bölgede fındık kalitesi ve verimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de aktaran Yılmaz, il genelinde 100'ün üzerinde örnek bahçe oluşturduklarını, 2018 yılı hasadında bu örnek bahçelerin faydasını ve katkısını olumlu şekilde göreceklerine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA