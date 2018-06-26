Fındık üreticisine Çiftçi Kayıt Sistemi uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğine işaret ederek, fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için mutlaka kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Kozoğlu, yaptığı açıklamada, başta alan bazlı gelir desteği olmak üzere devlet tarafından sağlanan desteklerin fındık tarımı açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Her yıl milyonlarca lira kaynağın fındık üreticilerine aktarıldığına işaret eden Kozoğlu, desteklerin üreticiler için adeta can suyu niteliğinde olduğunu dile getirdi.

30 Haziran son gün

Bu yılki desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS başvurularını 30 Haziran'a kadar yaptırmaları gerektiğini uyarısında bulunan Kozoğlu, "Bu zaman diliminde kayıtlarını yaptırmayanlar maalesef kapsam dışında kalacaklar. 2018 yılı desteklerinden yararlanamayacak. Çiftçilerimiz mağdur olmaları için mutlaka ÇKS kayıtlarını yaptırmalı." dedi.

Kaynak: AA