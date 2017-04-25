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Fındık üreticilerinde nisan karı endişesi

Yaman, "Nisan karı yüksek kesimlerdeki üreticilerimizi endişelendirdi. Oda olarak bahçeleri gözlem altına aldık" dedi.

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Fındık üreticilerinde nisan karı endişesi

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, yüksek kesimlerde etkili olan karın fındık üreticisini endişelendirdiğini söyledi.

Yaman yaptığı açıklamada, yörede 500 rakım ve üzerindeki yerlerde son birkaç gündür karın etkili olduğunu belirtti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını ve birçok bahçede dalların karla kapandığını vurgulayan Yaman, "Nisan karı yüksek kesimlerdeki üreticilerimizi endişelendirdi. Ziraat odaları olarak bahçeleri gözlem altına aldık." dedi.

Yaman, bu yıl mevsimsel nedenlerden dolayı fındığın 15 ile 20 gün geç büyümeye başlayacağını belirterek, "Henüz yükseklerde fındık doğumları yeni başladı diyebiliriz. Hal böyle olunca da karın yol açabileceği olumsuzlukların etkisi en aza inecek ama şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz. Havaların düzelmesini ve aradan zaman geçmesini bekleyeceğiz. Zamanla karın ürüne olan etkilerini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: fındık üretimi, giresun, Kar yağışı
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