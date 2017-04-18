Fındık üreticileri sezon boyu ilaçlama yapacak

Tirebolu ilçesindeki üreticiler, külleme hastalığına karşı pulvarizatörlerle mücadeleye başladı.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanlığınca ürün kaybının önüne geçmek amacıyla ilçedeki tüm çiftçilere sırayla kullanmaları için 12 "pulvarizatör" adlı makine dağıtıldı. Üreticiler dağıtılan makinelerle sezon boyu ilaçlama yapacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren yoğun olarak fındıkta külleme hastalığının görüldüğünü belirtti.

Külleme hastalığının özellikle ürün kaybına sebebiyet verdiğini dile getiren Angın, "Bunlar yaklaşık yüzde 50'ye kadar çıkabilmekte, fındık ağaçlarının kendini yenilemesini de engellemekte. Sürgünlere olumsuz etkisi var, bu anlamda mutlaka külleme hastalığıyla mücadele yapılması gerekiyor." dedi.

Angın, gerek ilaçlarla gerekse kültürel tedbirlerin uygulanması yoluyla mücadele gerektiğini ifade ederek, bu anlamda geçici ruhsatlandırılmış ilaçların söz konusu olduğunu söyledi.

İlaçlamanın mutlaka 20-25 günde bir yapılması gerektiğini aktaran Angın, şunları kaydetti:

"Basit bir hastalıktır ama ilaçlama yapıldığında bu ilaçlamayla ortadan kaldırabileceğimizi düşünmekteyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminden itibaren ilaçlama yapılması gerekiyor, bunu bugün burada başlatıyoruz. Tirebolu Ziraat Odası başkanlığı bir etkinlik başlattı, çiftçilere dağıtılmak üzere pulvarizatör temin etti. Vatandaşlarımız bunları kullanacaklar."

Giresun İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman da ilçede 50 köy ve 7 mahallede kullanılmak üzere 12 makine dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her 5 köye bir makine veriyoruz, o makineleri tüm vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Buradaki amacımız toplu mücadeleyi gerçekleştirmek, bu hastalıktan, bu illetten kurtulmak." diye konuştu.

Gelecek yıllarda her köye bir makine vermeyi planladıklarını dile getiren Yaman, "Toplu mücadele yapıldığı takdirde bu hastalıktan kurtulacağımızı ve ürün kaybımızın olmayacağını belirtmek istiyorum. 2017 yılının üreticilerimize bol kazançlı geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

