Fındık rekoltesinin 100 bin tona çıkması bekleniyor

Samsun'da yeni hasat sezonunda fındık rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 38 artarak 100 bin tona çıkması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, Fiskobirlik, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Ulusal Fındık Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcilerince kentte yürütülen tahmini fındık rekolte tespit çalışmaları tamamlandı.

Sahil, orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerdeki fındık bahçelerinde işaretlenen dallarda yapılan çotanak sayımlarına göre, tahmini fındık rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 38'lik artış göstererek 100 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, kentte 2016 yılında 62 bin fındık üretiminin yapıldığını söyledi.

Bu yılın hasat sezonu öncesi tahmini rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Kırmacı, hazırlanan çalışmanın önümüzdeki günlerde ilgili bakanlığa gönderileceğini dile getirdi.