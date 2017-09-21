Fındık ihracatının yarısı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye, 1 Eylül 2016 - 31 Ağustos 2017 döneminde gerçekleştirilen ihraç sezonunda 1 milyar 882 milyon 254 bin dolar karşılığında 235 bin 769 ton fındık ihraç etti.

Söz konusu sezonda Trabzon'dan 117 bin 139 tonluk fındık ihracatı karşılığında 940 milyon 571 bin 347 dolar gelir elde edildi. Buna göre Trabzon, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 49,7'sini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye'nin en fazla döviz girdisi sağlayan tarım ürünlerinin başında geldiğini söyledi.

Fındığın Doğu Karadeniz ekonomisinin de can damarı olduğuna işaret eden Gürdoğan, fındık ihracatında Trabzon'un her zaman ön planda olduğunu belirtti.

Gürdoğan, fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bunu İstanbul, Ordu ve Giresun'un takip ettiğini kaydetti.

İhracatın büyük bölümü Avrupa'ya

Fındık ve mamullerinin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, "Trabzon'dan 105 ülkeye fındık ihracatı yapıldı. İhracat yapan firmalarımız ülke çeşitliliğini de her geçen gün artırıyor." dedi.

Gürdoğan, ihracatın yüzde 76'sının Avrupa ülkelerine, yüzde 8'inin Amerika kıtasına yapıldığını ifade etti.

Son zamanlarda Uzak Doğu ve Asya ülkelerine yönelik ihracatta da artış görüldüğünü dile getiren Gürdoğan, Avrupa ülkelerinin ihracattan en büyük payı almasındaki ana etkenin, dünyanın en büyük çikolata imalatçısı firmalarının da bu ülkelerde bulunması olduğunu söyledi.