Fındık ihracatında yeni hedef 300 bin ton

Karadeniz'de ağustos ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlanan ve bazı bölgelerde hasadı halen süren fındıkta, 2017-2018 ihracat sezonu 1 Eylül itibarıyla açılacak.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 2016-2017 ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi. Bu sezon toplamda 235 bin ton iç fındık ihracatı ve yaklaşık 1 milyar 847 milyon dolar döviz girdisi öngördüklerini dile getiren Sevinç, "Türkiye geçen sezon 246 bin 500 tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 253 milyon dolar elde etmişti. Bu sezonu geçen sezonla kıyasladığımızda miktarda yüzde 6, değer bazında ise yüzde 18 civarında eksik olduğunu anlıyoruz." dedi.

Sevinç, bu sezon da Türk fındığına Avrupa Birliği ülkelerinin rağbet gösterdiğini, bu ülkelerin fındığın yüzde 70'lik bölümünü aldığını belirterek, geleneksel ülkeler dışında alternatif pazarlara açılmak istediklerini ifade etti.

Bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Sevinç, "Bunun elbette belli sebepleri var. Bu sebeplerin başında ise fiyat istikrasızlığı gelmektedir. Ayrıca fındıkta kalite bozukluğunun fazla olması nedeniyle hedeflediğimiz rakama ulaşamadık ancak bunlar geride kaldık. Türk fındık ihracatçısı artık önüne bakmalı. Biz de öyle yapacağız." diye konuştu.

Sevinç, yeni ihracat döneminin 1 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu sezon geçen sezona göre iyi bir rekolte var. Ayrıca ilk tespitlerimize göre fındığın kalitesi de çok iyi. Aflatoksin ve küflenme hastalıklarından ürünlerin az etkilendiği görüldü." şeklinde konuştu.

Fındık ihracatında birinci faktörün tonaj olduğunun altını çizen Sevinç, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz Türk fındığının tamamını ihracat edip mümkün olan en fazla dövizi ülkeye getirebilmektir. Dolayısıyla yeni ihracat döneminde hedefimizi 300 bin ton olarak belirledik. Yeni sezonda 300 bin ton fındık ihracat edebilmeyi ve Türkiye'de stok kalmamasını diliyorum. 300 bin ton bir başarı çıtası olacaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

16 sezonda 26 milyar dolar gelir

Sevinç, 2000-2001 sezonundan 2016-2017 sezonu sonuna kadar yaklaşık 4 milyon 71 bin ton iç fındık ihracat edildiğini belirterek, bu süreçte Türkiye'nin fındıktan 26 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Ülke olarak bu kadar kıymetli bir ürünün tonaj bazında artmasının sağlanabileceğine dikkati çeken Sevinç, "Ben bu konuda fındıkla ilgili bütün paydaşlara çok iş düştüğüne inanıyorum. Türkiye, fındık üretiminde yüzde 65-70'lik payını koruyabilmesi için mutlaka üretimini artırmalıdır. Kimse 'O kadar fındığı nasıl ihraç edebiliriz' diye düşünmesin. Yeter ki üretimimiz artsın. İhracatçı zaten bunun için burada." dedi.