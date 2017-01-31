Fındık fiyatlarında son durum

Ordu'da geçen hafta serbest piyasada 12 lira seviyelerine kadar çıkan fındık fiyatı, düşüşe geçerek 10,50 liraya geriledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarının gerilemesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Ordu Ticaret Borsasında 50 randımanlı fındığın geçen hafta 11,00, serbest piyasada ise 12,00 liraya kadar yükseldiğini anımsatan Soydan, "Fındık fiyatının yükselmesi tüm üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılanmıştı. Artan fiyatlar üreticilerimizi geleceğe dair umutlandırmıştı ancak ne yazık üreticilerimizin sevinci yarıda kaldı. Umutları yıkıldı." dedi.

Soydan, 50 randımanlı fındığın bugün itibarıyla serbest piyasada 10,50 lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, "Fındık fiyatının yeniden düşmesine bir anlam veremedik. Ordu'nun her tarafında kar var ve üreticiler bundan dolayı pazara fındık indiremiyor. Piyasaya fındık arzı olmamasına rağmen fiyatlar düşüyor. Geçen yıllarda bunun tam tersi olurdu. Piyasaya fındık inmiyorsa fiyatlar artardı. Şimdi her şey tam tersine oluyor." diye konuştu.

Üreticilerin çok büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Soydan, şöyle devam etti:

"Elinde halen tonlarca fındık olan üreticilerimiz var. Birçok üreticimiz artık elindeki ürünü satmak ve yeni sezona deposunda fındık bırakmak istemiyor. Çünkü bazı üreticilerimizin elinde, geçen sezondan kalan fındık miktarı oldukça fazla. Bu nedenle üretici bu sezondan da yeni sezona fındık bekletmek istemiyor. Açıkçası üreticilerimiz bir arayış, bir çıkış peşinde. Ne yapacaklarını şaşırmış halde fındık fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar."

Soydan, sezonun kapanmasına dört ay kaldığını belirterek, bu süre içerisinde fiyatların istenilen seviyeye çıkmasını arzu ettiklerini kaydetti.