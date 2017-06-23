Fındığın kilogramı 8 liraya düştü

Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 8 liraya gerilerken üreticinin elinde geçen sezondan kalan eski fındık ise 7 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık fiyatındaki düşüşün sürdüğünü söyledi.

Serbest piyasada bir süredir 9 liradan işlem gören kabuklu fındığın 8 liraya kadar gerilediğini ifade eden Soydan, geçen sezondan üreticinin elinde kalan fındığın ise 7 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Sezonun kapanmasına az bir süre kala fındık fiyatında yaşanan düşüşün üzüntü verici olduğunu dile getiren Soydan, birçok üreticinin fındığını satmak için manav ve tüccar bulamadığını aktardı.

Önünü göremeyen manav ve tüccarların yeni fındık alımına sıcak bakmadığını vurgulayan Soydan, birçok tüccarın yeni sezonu beklediğini söyledi.

Soydan, fındığını istediği fiyattan satamayan üreticilerin Toprak Mahsülleri Ofisini (TMO) tercih ettiğini dile getirerek, "TMO'yu tercih eden üreticilerimiz ise fındığını 10 lira ve üzerinden satabiliyor. Şu anda TMO üreticilerimizin yüzünü güldüren tek adres gibi görünüyor." dedi.

Soydan, serbest piyasada yaşanan düşüşün gelecek sezon fiyatını etkileyip etkilemeyeceğini bilemediklerini, ancak bu yönde endişelerinin olduğunu sözlerine ekledi.