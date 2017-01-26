'Finansman olabildiği kadar ucuz olacak'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredilerin yapılandırılmasına ilişkin uygulamanın önümüzdeki hafta başlayacağını belirterek, "Bankanın 'hayır' diyebileceği bütün alanları kapatıyoruz. Kesinlikle hiçbir firmamızın söylediğimiz (finansal) sıkıntılar nedeniyle piyasadan çekilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" yarışmasında ödül alan firmalar için TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Canikli, üretim yapmanın zor ve zahmetli bir süreç olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide dalgalanmaların görüldüğü bir dönemden geçildiğini ifade eden Canikli, öngörülebilirlik noktasında sıkıntı yaşanılan bir ortamda ödül alan firmaların elde ettiği başarının önemine işaret etti.

Dünyadaki ülkelerin borçluluk oranlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Canikli, "Özellikle finansal alanlarda bugün dünya ekonomilerini daralma tehdidiyle karşı karşıya getiren sıkıntıların hemen hemen hiçbirini Türkiye yaşamıyor." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerdeki büyük bankaların aktif kaliteleri ile ilgili sıkıntılar bulunduğunu anlatan Canikli, Türk bankalarının aktiflerine dair ise bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Yaşanan dalgalanmalara rağmen Türk bankacılık sisteminde sıkıntı yaşanmamasının tesadüfi olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Canikli, "2008 krizinden sonra Amerikan Merkez Bankası (Fed), ABD bankalarına trilyonlarca dolar kaynak aktardı, para pompaladı. Aynı şey Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Avrupa bankalarına yapılıyor. Türkiye'de bu kadar dalgalanmaya karşın kamudan bir kuruş kaynak aktarma ihtiyacı ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"Bankacılık sektörü reel sektöre kaynak sağlamalı"

Reel sektörün yoluna devam edebilmesi için bankacılık sektörünün reel sektöre kesintisiz ve makul fiyatlarla kaynak sağlamasının son derece önemli olduğunu belirten Canikli, "Küresel piyasalarda iyi bir oyuncu olabilmek için bizim firmalarımızın da diğer ülkelerin küresel oyuncularına sağlanan imkanlara sahip olması gerekir. Bunun başında da finansal destek gerekiyor." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin reel sektöre etkilerine de değinen Canikli, kurdaki hareketlenme nedeniyle finansal yapısı bozulma durumu ile karşı karşıya kalan firmaların olabileceğini söyledi.

Firmaların geçici olarak yaşadıkları problemler nedeniyle piyasadan çekilmelerine göz yummayacaklarına işaret eden Canikli, "O nedenle bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar büyük hacimli finansal alan oluşturduk. 250 milyar liralık bir kredi alanı oluşturduk. Bugün itibarıyla toplam yapılandırma talebinde bulunulan miktar 40 milyar lira civarındadır ama bizim oluşturduğumuz hacim 250 milyar lira." dedi.

"Finansman olabildiği kadar ucuz olacak"

Söz konusu krediye erişimin kolay olması için uygulamayı KGF kefaletiyle yaptıklarına dikkati çeken Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Finansman olabildiği kadar ucuz olacak. Herkese ulaşabilecek. Hatta bankalara şunu söyledik: 'En ufak bir hayat emaresi olan bir firma varsa kesinlikle ona bu desteği vereceksiniz ve ayağa kalkacak.' Uygulama başlamadı, talep topluyoruz. En geç önümüzdeki hafta hayata geçirmiş olacağız. Uygulama başladıktan sonra bankalar bu taleplerin hepsini yerine getirecek. Burada inisiyatif bankada değil, bizde. Banka açısından herhangi bir risk oluşturmuyor çünkü kefaleti veren Hazine. Burada, bankanın 'hayır' diyebileceği bütün alanları kapatıyoruz. Kesinlikle hiçbir firmamızın söylediğimiz sıkıntılar nedeniyle piyasadan çekilmesine müsaade etmeyeceğiz."

"Türkiye Trump'ın söylemlerinden olumsuz etkilenmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin söylemleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Canikli, Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleri ve Çin'in ekonomik aktivitelerini sıkıntıya sokacak ifadeleri bulunduğunu kaydetti.

Avrupa'nın dünya ticaretindeki payının azalma eğiliminde olduğunun, Asya'nın payının ise arttığının altını çizen Canikli, "Ekonominin ağırlığı çok net bir şekilde batıdan doğuya kayıyor. Bizim açımızdan fark etmiyor doğudan batıya da kaysa batıdan da doğuya kaysa yolun hepsi Türkiye'den geçiyor. O yüzden biz bir olumsuzluk yaşamayacağız. Trump'ın söylediklerini 'Trump etkisi' olarak adlandırırsak Türkiye ekonomisi bundan olumsuz etkilenmeyecek." dedi.

İhracata ilişkin de konuşan Canikli, bu yıl ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'in üzerine çıkmasını beklediklerini ifade ederek, ihracatın milli gelire net katkısının pozitife dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu oluşturulması konusuna da konuşmasında yer veren Canikli, "Bu ulusal fonlar o ülkenin büyümesine gelişmesine çok büyük katkılar sağlıyor. İnşallah bu fon da Türkiye'nin büyümesine çok net bir şekilde ivme kazandıracak." görüşünü dile getirdi.

İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi;