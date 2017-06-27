  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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'Finansal kriz beklemiyorum'

ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen, bankaların son derece sağlam bir yapıda olduğunu belirterek, kısa vadede yeni bir finansal kriz beklemediğini söyledi.

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Finansal kriz beklemiyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, bankaların son derece sağlam bir yapıda olduğunu belirterek, kısa vadede yeni bir finansal kriz beklemediğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, British Academy'de konuşan Yellen, Fed'in finansal krizden dersler çıkardığını ve ülkenin bankacılık sisteminin artık daha istikrarlı bir duruma geldiğini vurguladı.

ABD'de bankaların Fed'in geçen haftaki stres testinde olumlu performans sergilediğini belirten Janet Yellen, "Halkın, önde gelen bankaların bu yıl sermaye pozisyonlarının daha iyi olduğunu gördüğünü düşünüyorum. Tüm şirketler (bankalar) stres testinin niceliksel kısımlarını geçti." ifadelerini kullandı.

Yellen ayrıca, bir "yaşam süresince daha" 2008 yılındakine benzer bir finansal krizin görülme olasılığının olmadığını belirtti.

Janet Yellen, ABD Merkez Bankası Fed'in müdahale etmemesi durumunda 2008 finansal krizinin 1929-1939 yıllarındaki Büyük Buhran'dan daha kötü olabileceğini savundu.

Finansal yapını artık daha sağlam olduğunu belirten Yellen, "Sistem şu anda daha güvenli ve sağlam. Anında açıkça ortada olmayan finansal istikrar risklerine bakmak için çok daha fazlasını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkisinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Yellen, "Başkanla ilişkim hakkında yorum yapmayacağım. Yönetimdeki mevkidaşlarımızla iyi bir şekilde, yakın çalışmanın Fed yetkilileri açısından ABD'de uzun yıllara dayalı bir gelenek olduğunu söyleyeceğim." şeklinde yanıt verdi.

Trump, ABD Başkanlığı görevine seçilmeden önce Eylül 2016'da, Fed Başkanı Janet Yellen'in uyguladığı para politikası sebebiyle "utanması" gerektiğini söylemişti.

Etiketler: ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen, Finansal kriz
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