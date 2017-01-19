Fed'in faiz açıklaması sonrası altında düşüş

Fed Başkanı Yellen, dün yaptığı konuşmada, Fed olarak politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi. ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyleyen Yellen, işsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirterek, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının da ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.

Yellen sonrası küresel piyasalarda artan dolar talebi ile gün içinde gördüğü 1.217,9 dolardan düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.205,6 dolardan tamamladı.

Ons altın, düşüş eğilimini bugün de devam ettirerek 1.200 doların altına geriledi ve saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyerek 1.199,8 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise dolar kurundaki artışın, gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığı görülüyor. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybeden gram altın 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.